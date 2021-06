Polonia: Prairie Mining vuole da Varsavia un risarcimento da 806 milioni di sterline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Prairie Mining esige dalla Polonia un risarcimento da 806 milioni di sterline nell'ambito di un arbitrato internazionale. Lo rende noto il portale di informazione economica "Puls Biznesu". La società australiana ha fatto causa a Varsavia sostenendo che quest'ultima ha violato trattati bilaterali bloccando i suoi investimenti in due miniere, Jan Karski e Debiensko. "Le azioni della Polonia hanno privato la società dell'intero valore dei suo investimenti in territorio polacco", scrive Prairie Mining in un comunicato. (Vap)