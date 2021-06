© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I Paesi che hanno visto entrare più immigrati sono quelli del Centro Nord Europa”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a “Coffee break”, su La7. “Da noi sono molto più visibili perché entrano via mare – ha aggiunto -. Non sto dicendo, ovviamente, che è un problema da sottovalutare. Ma sto dicendo che è giusta la strategia di Draghi di porre il problema in Europa", al prossimo Consiglio europeo.(Rin)