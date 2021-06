Nagorno-Karabakh: Lavrov, status regione non ancora risolto, priorità è garantire pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo status del Nagorno-Karabakh dovrebbe essere concordato con la partecipazione dei copresidenti del Gruppo di Minsk dell’Osce (Russia, Stati Uniti e Francia), ma al momento l'importante è garantire una vita pacifica nella regione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov nel corso del seminario Primakov Readings. “Capisco che molte persone ora stiano parlando del fatto che lo status del Nagorno-Karabakh rimane irrisolto. Dovrebbe essere finalmente concordato con la partecipazione del Gruppo di Minsk dell’Osce, che, in questa fase, forse dovrebbe concentrarsi non sulla questione dello status, ma dovrebbe contribuire al rafforzamento della fiducia, alla soluzione delle questioni umanitarie in modo che armeni e azeri possano tornare a vivere insieme in sicurezza e benessere economico”, ha affermato il ministro russo. Lavrov ha espresso fiducia che in questo caso ci sarà una situazione in diversi anni in cui lo status del Nagorno-Karabakh sarà risolto molto più facilmente. (Rum)