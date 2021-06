Algeria: Baadji (Fln), non abbiamo nessun legame con attuale governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del partito algerino del Fronte di liberazione nazionale (Fln), Abou El Fadl Baadji, ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, al termine del Forum "Algeria Al Aan", che il suo partito non ha "nessun legame con l'attuale governo". La prova dell’assenza di legami con l’autorità politica del Paese “sono queste pratiche abusive che i nostri candidati hanno subito in tutto il territorio nazionale", ha precisato Baadji, senza tuttavia fornire maggiori dettagli in merito. Per quanto riguarda gli appelli dei manifestanti algerini durante le proteste organizzate dal movimento Hirak per “mettere il Fln nel museo” (essendo un partito storico che ha combattuto contro la Francia coloniale), il segretario del partito ha sottolineato: "Lasciate decidere gli algerini, spetta a loro decidere il futuro del partito, che è ancora presente nella società”. Sull’eventuale arrivo dei partiti islamisti al potere, per la prima volta nella storia del Paese, Baadji ha risposto che “questa possibilità non spaventa il partito", che è al potere dall'indipendenza del 1962, aggiungendo che "il popolo algerino è responsabile della sua scelta". "Siamo pronti a lavorare e a collaborare con la classe politica per costruire un'Algeria forte", ha concluso il segretario generale di Fln. (Ala)