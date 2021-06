Partecipate: Figliomeni (Fd'I), preoccupazione per lavoratori Risorse per Roma e zero servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spiace constatare come in commissione Trasparenza abbiamo assistito alla solita confusione organizzata e 'melina' da parte della Giunta Raggi per quanto concerne la predisposizione del contratto di servizio della società partecipata Risorse per Roma e, in generale, sulla gestione delle società municipalizzate di Roma Capitale". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Non vorremmo che tutto ciò nascondesse qualche sotterranea attività volta ad allocare dei consulenti ex art. 90 Tuel nelle partecipate e quindi continuare a ricevere stipendi a spese dei romani, invece di potenziare i servizi per cittadini e professionisti, oltre che per il lavoro dei dipendenti, anche quelli dei presidi che, con la solita 'genialata', si vorrebbe continuare a penalizzare con delle azzardate ed improbabili ipotesi di trasferimento alla società Zètema. Non vorremmo trovarci di fronte alla scelta di qualche Amministratore Unico 'compiacente' che avalli oscure manovre, anche perché il contratto di servizio continua a non essere approvato, i lavoratori restano senza tutele adeguate che peraltro, giova ricordare, sono stati in prima linea durante la pandemia. Continueremo a mantenere alta l'attenzione su tutte le criticità sempre segnalate, compreso chiusura della sede, problemi con l'archivio e digitalizzazione della documentazione, ma temiamo che gli obiettivi della giunta Raggi non siano quelli auspicati dai cittadini e dai lavoratori". (Com)