Armenia-Azerbaigian: Pashinyan, pronto a offrire mio figlio in ostaggio per liberazione nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan si è detto pronto a offrire suo figlio “in ostaggio” alle autorità di Baku in cambio di tutti i militari armeni detenuti in Azerbaigian. Il premier armeno ha lanciato questa provocazione durante un comizio elettorale nella provincia di Syunik in vista delle consultazioni parlamentari che si terranno domenica 20 giugno. "Ieri ho detto e oggi ho incaricato le nostre autorità competenti di trasmettere ufficialmente la nostra proposta sul fatto che mio figlio è pronto ad andare a Baku come ostaggio, fatto salvo il ritorno di tutti i nostri prigionieri", ha detto Pashinyan. Nei giorni scorsi il premier armeno ha detto che i militari detenuti "nelle carceri di Baku stanno combattendo per l'indipendenza e la sovranità dell'Armenia" e che "potranno perdonare uno o due mesi in più di prigionia, ma non perdoneranno se l'indipendenza e la sovranità dell’Armenia verranno sacrificati a costo della loro liberazione". Commentando queste dichiarazioni, l'ex presidente della Repubblica, Serzh Sargsyan, ha proposto a Pashinyan "di consegnare suo figlio per ottenere in cambio 20-25 prigionieri di guerra". Dopo queste parole, il primo ministro armeno ha detto di aver accettato la proposta di consegnare suo figlio in cambio "di tutti i prigionieri". Secondo il premier, tuttavia, questo non è l'unico strumento e non una mossa disperata per risolvere i problemi. "E’ in corso un lavoro molto intenso", ha osservato Pashinyan, senza specificare ulteriori dettagli. (segue) (Rum)