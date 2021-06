Malesia: re Abdullah incontra premier Muhyiddin e leader partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Malesia, Abdullah di Pahang, ha tenuto un incontro con il primo ministro Muhyiddin Yassin per discutere sulla situazione politica ed epidemiologica del Paese. Lo si apprende in un comunicato del palazzo reale, secondo cui durante la riunione le due parti hanno “scambiato opinioni su affari e questioni di governo". Il re ha poi incontrato il leader del Partito della giustizia popolare, Anwar Ibrahim, mentre terrà domani un’udienza con Mahathir Mohamad, capo del Partito dei combattenti per la patria. Il segretario generale del Partito d'azione democratica, Lim Guan Eng, invece, incontrerà il sovrano malese oggi pomeriggio. Le discussioni saranno incentrate sull'attuale panorama politico e sarà discussa anche la situazione epidemiologica del Paese dovuta al Covid-19. (segue) (Fim)