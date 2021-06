Lavoro: ministro Orlando, a luglio riforma ammortizzatori sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito, infine, alla riforma degli ammortizzatori, "il confronto sull'impianto della riforma si concluderà a fine mese o all'inizio di luglio, poi bisognerà avviare una discussione con il ministero dell'Economia, per reperire le risorse necessarie ad attivare i vari strumenti". "L'idea - spiega il ministro - è quello di un sistema di tutela universale, costruire un meccanismo di cassa integrazione che tenga conto delle dimensioni dell'impresa e della specificità dei settori, che sia uno strumento non solo di integrazione al salario, ma anche di carattere formativo. Stesso discorso per la disoccupazione, da collegare alle politiche attive del lavoro: non si deve aspettare la fine della Naspi per mettere in moto meccanismi di ricollocazione". "Insomma, - conclude Orlando - strumenti diversi per dare un ammortizzatore a tutti, questa è l'ambizione". (Res)