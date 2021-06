Anac: presidente Busia, solo un'Autorità indipendente può essere del tutto credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io confido che alla fine ci sia il pieno riconoscimento delle funzioni attribuite all'Autorità, e non è una rivendicazione di competenze ma l'esigenza di rispettare i vincoli internazionali che l'Italia ha contratto nell'aderire alla Convenzione dell'Onu contro la corruzione", dice al "Corriere della Sera" il presidente dell'Anac Giuseppe Busia. "Io - spiega il presidente - difendo il principio che queste competenze siano poste in capo ad un'Autorità indipendente e non ad uffici governativi, come tali dipendenti gerarchicamente dal governo. Il controllo di un'Autorità che è indipendente dal governo è una scelta fatta nel 2013 di fronte ad istituzioni e investitori internazionali. Se si fanno passi indietro si rischia di perdere credibilità". Eppure Busia ha attaccato il governo con l'accusa di un''espropriazione' di competenze. "Ho fiducia che alla fine si trovi una soluzione, sulla base delle positive interlocuzioni di questi giorni. Aggiungo solo che il presidente degli Stati Uniti tre giorni fa ha sottoscritto un memorandum elevando la lotta alla corruzione a interesse nazionale. Dalla credibilità della legislazione anticorruzione e dell'assetto istituzionale che presidia le regole in materia dipende la credibilità del Paese agli occhi degli investitori istituzionali", ha concluso il presidente dell'Anac.(Res)