Migranti: ministro austriaco per l'Ue Edtstadler, fermare i flussi

- Fitti incontri ad alto livello per due giorni. Il ministro austriaco per la Ue Karoline Edtstadler con il presidente Alexander Van der Bellen ha avuto numerosi colloqui a Roma, nei quali è stato ribadito lo stretto rapporto tra i nostri due Paesi. Solo su un tema ci sono distanze fra Roma e Vienna: l'immigrazione. Per Edtstadler i migranti non dovrebbero neppure arrivare in Europa e quindi l'obiettivo è "fermare i flussi migratori". "Abbiamo affrontato diversi argomenti - racconta il ministro a "il Giornale" -. Con il presidente Mattarella si è parlato del futuro dell'Europa e su come superare la pandemia. E' importante imparare da questa crisi per non ritrovarsi impreparati un domani. In Vaticano, invece, ci siamo confrontati sui Balcani, sulla questione del Nord della Macedonia e dell'Albania. Siamo contenti di essere in sintonia sia con l'Italia sia con il Vaticano". (segue) (Res)