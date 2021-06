Migranti: ministro austriaco per l'Ue Edtstadler, fermare i flussi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa estate il flusso turistico fra Austria e Italia riprenderà a pieno ritmo: "Certamente. Conosco tante persone che sono già pronte a partire per l'Italia. In Austria non c'è più la quarantena se sei vaccinato, guarito o hai fatto il tampone e la gente che viaggerà si sentirà più sicura con il green pass". Un dossier ancora caldo è quello dell'immigrazione. "Stiamo lavorando alacremente, c'è un pacchetto di misure sul tavolo dallo scorso settembre e la Commissione Ue sta cercando di risolvere il problema. Ne abbiamo parlato anche con il ministro dell'Interno Lamorgese. Ma non siamo d'accordo su tutto". "A mio avviso, - conclude Edtstadler - dobbiamo trovare una soluzione nei Paesi di origine dei migranti. Dobbiamo lavorare per portare aiuti sul loro territorio e per riuscire a fermare i flussi migratori»". (Res)