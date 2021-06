Siria: Onu denuncia deterioramento situazione umanitaria nel nord-ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno ribadito che circa 3,4 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria nel nord-ovest della Siria, dove vivono “in condizioni dure o catastrofiche” e “in una situazione umanitaria in deterioramento”. Secondo l’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) dell’Onu, la maggioranza delle persone in questione, circa 2,7 milioni, sono sfollati che vivono in un migliaio di campi situati presso il confine con la Turchia. L’unica via che consente l’arrivo di aiuti umanitari destinati a costoro, secondo l’Onu, è il valico di frontiera di Bab al Hawa, definito l’unica “ancora di salvezza” che impedisce una “catastrofe umanitaria” per milioni di persone in Siria. (Res)