Balcani: Blinken, pronti a garantire stabilità e sviluppo della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si impegnano a garantire la stabilità e la sicurezza dei Balcani occidentali, consentendo ai Paesi della regione di realizzare il loro potenziale di democrazie libere e prospere. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, citato in una nota. “Ci impegniamo inoltre a combattere la corruzione e a dimostrare i vantaggi di una governance trasparente e responsabile. Gli Stati Uniti riconoscono che la corruzione minaccia l'equità economica, gli sforzi globali contro la povertà e lo sviluppo e la stessa democrazia. La corruzione ovunque danneggia direttamente la politica estera, la sicurezza nazionale e la salute economica degli Stati Uniti e dei nostri partner e alleati”, ha detto Blinken, secondo cui questo è il motivo principale per cui gli Usa si impegnano “a promuovere la responsabilità ea combattere l'impunità per coloro che sono coinvolti in casi di corruzione significativa nei Balcani occidentali e in tutto il mondo”. A sostegno di questo impegno, ha proseguito, il presidente Joe Biden ha emesso oggi un ordine esecutivo che si basa e amplia i precedenti, modernizzando il regime delle sanzioni dei Balcani occidentali includendo riferimenti all'accordo di Prespa del 2018 e al meccanismo internazionale residuo per i tribunali penali. Inoltre, il nuovo ordine esecutivo prevede sanzioni contro le persone le cui azioni destabilizzano la regione minando le istituzioni democratiche e lo stato di diritto o violando i diritti umani. Per affrontare al meglio le reti di corruzione a livello regionale, l'Albania è stata aggiunta al campo di applicazione dell'ordine esecutivo”. (segue) (Nys)