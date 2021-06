Balcani: Blinken, pronti a garantire stabilità e sviluppo della regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordine esecutivo del presidente Biden, ha spiegato Blinken, “autorizza inoltre l'erogazione di sanzioni nei confronti di individui ed enti responsabili di corruzione nella regione, compresa l'appropriazione indebita di beni pubblici, l'espropriazione di beni privati per guadagno personale o scopi politici, o concussione. Tutti i beni e gli interessi patrimoniali delle persone designate ai sensi del presente ordine esecutivo che sono o entrano negli Stati Uniti, il loro possesso o controllo da parte di cittadini statunitensi sono bloccati e ai cittadini statunitensi è generalmente vietato intraprendere transazioni con loro. Inoltre, le persone sanzionate ai sensi di questo ordine esecutivo non sono idonee a entrare e a ottenere un visto per accedere negli Stati Uniti”. “Il nostro impegno a promuovere la democrazia, la trasparenza e la responsabilità nei Balcani occidentali è incrollabile e coerente con gli standard che i paesi della regione devono soddisfare per garantire i loro obiettivi di avanzamento sulla via europea”, ha concluso il segretario di Stato Usa. (Nys)