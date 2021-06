Siria: colloqui Russia-Turchia su ultimi sviluppi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno avuto luogo ieri consultazioni al livello di esperti tra Russia e Turchia sugli ultimi sviluppi in Libia e Siria, durante le quali i partecipanti hanno affrontato anche la questione del flusso di aiuti umanitari nel Paese mediorientale. Secondo l’emittente russa “Rt”, le parti hanno ribadito il loro sostegno alla “sovranità e unità territoriale della Siria”, esprimendo soddisfazione per l’attuazione degli accordi russo-turchi volti a preservare un cessate il fuoco nel Paese e a combattere il terrorismo presente nell’area. Al centro del colloquio, anche i preparativi per il prossimo round del processo di Astana, formato diplomatico che oltre a Mosca e Ankara comprende anche l’Iran. (Rum)