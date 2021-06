Monaco-Georgia: presidente Zurabishvili oggi in visita nel principato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Georgia Salome Zurabishvili si reca oggi in visita di lavoro nel Principato di Monaco. Secondo l'amministrazione presidenziale di Tbilisi, nell'ambito della visita è previsto un incontro bilaterale con il principe Alberto di Monaco. La presidente della Georgia aprirà una presentazione ufficiale a Montecarlo per promuovere il vino georgiano e si rivolgerà ai produttori vinicoli che partecipano alla mostra. Alla mostra saranno presentati vari tipi di vini prodotti da aziende vinicole georgiane. Zurabishvili ha inoltre in programma un incontro con giornalisti e blogger francesi che lavorano sui temi del vino. La presidente della Georgia insieme al principe di Monaco sarà presente alla presentazione del vino georgiano "Meeting with Vine Roots" e si rivolgerà agli ospiti partecipanti alla presentazione. Nell'ambito della visita di lavoro, è previsto anche un incontro fra la presidente della Georgia e il presidente dell'Organizzazione internazionale per la pace e lo sport, Joel Bouzou. (Rum)