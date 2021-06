Covid: Camera commercio italo-russa, domanda vaccino Sputnik V più alta dell'offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda del vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus nel mondo oggi è molto più elevata rispetto all'offerta esistente. Lo ha affermato il presidente della Camera di commercio italo-russa, Vincenzo Trani, in un'intervista all’agenzia di stampa "Ria Novosti" a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief) svoltosi la scorsa settimana. Trani ha spiegato che le aziende italiane possono produrre e vendere il vaccino ovunque tranne che in Europa, in assenza dell'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). "Oggi la domanda di Sputnik è molto maggiore dell'offerta esistente. Pertanto, è importante produrre questo vaccino. E l'azienda Adienne in Italia lo fa", ha affermato Trani. "Se l'Europa preferisce un prodotto diverso da quello russo, penso che ogni Paese sia libero di fare le proprie scelte. Ma critico questa decisione", ha aggiunto. "Credo che dal momento che è stato lanciato per primo lo Sputnik V, avrebbe potuto effettivamente salvare molte vite umane e di fatto l'Europa sarebbe potuta uscire da questa crisi economica molto prima", ha dichiarato Trani.(Rum)