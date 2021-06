Libano: manifestanti interrompono l’autostrada Naamé-Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi manifestanti hanno bloccato ieri sera l’autostrada Naamé-Beirut, in Libano, tramite pneumatici incendiati, per protestare contro il rapido deterioramento delle condizioni di vita nel Paese. Lo riferisce il quotidiano libanese "L'Orient le Jour". Poche ore prima i dimostranti avevano interrotto diverse arterie di comunicazione nella capitale Beirut e nel principale centro del nord, Tripoli, per dimostrare contro la grave crisi socio-economica in cui il Libano versa da diversi mesi. La scorsa settimana, la Banca mondiale ha stimato che la crisi libanese attuale potrebbe diventare a livello mondiale una delle tre più gravi registrate da un Paese dalla metà del 19mo secolo. (Res)