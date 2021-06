Iraq: Sinjar, trovati corpi di undici yazidi in diverse aree del distretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Sinjar, nel governatorato di Ninive, in Iraq, ha annunciato di aver ritrovato almeno undici cadaveri – appartenenti a esponenti della minoranza etno-religiosa degli yazidi – in diverse aree del distretto, e di averli inviati a Baghdad per le analisi necessarie. I corpi, appartenenti perlopiù a donne e bambini, non sono ancora stati identificati e risalgono probabilmente all’epoca dei massacri compiuti dallo Stato islamico (Is) durante la sua occupazione dell’area, nell’agosto del 2014. Vale la pena ricordare che ad oggi nel distretto di Sinjar sono state ritrovate 85 fosse comuni. Lo scorso febbraio, sono stati trovati e inviati nella capitale per l’esame del Dna altri 104 cadaveri di yazidi. (segue) (Res)