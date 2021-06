Russia-Italia: Trani (Ccir), sanzioni sono state un fallimento, aprire fase di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni contro la Russia, imposte dai Paesi occidentali, sono fallite. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Sputnik” Vincenzo Trani, presidente della Camera di commercio italo-russa (Ccir). "Penso che la Russia abbia dimostrato in questi sette anni che le sanzioni non hanno funzionato. Se guardiamo allo stato delle cose oggi e sette anni fa, vedrete che la Russia è tornata al livello precedente alle sanzioni", ha detto Trani a margine dei lavori del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief) svoltosi la scorsa settimana. Il presidente della Ccir ha aggiunto che Mosca ha reagito molto rapidamente alla minaccia di sanzioni ed è stata in grado di sviluppare nel tempo il settore agricolo. Secondo Trani, il programma di sostituzione delle importazioni è stata una "medicina giusta" per l'economia russa. Allo stesso tempo, il presidente della Camera di commercio italo-russa ha proposto di dialogare con la Russia invece di imporre sanzioni. "Dal momento che le sanzioni non hanno portato alcun risultato, e lo vedono tutti, penso che oggi possiamo guardare a un approccio diverso per risolvere tali problemi. L'approccio del dialogo, prima di tutto", ha detto Trani.(Rum)