Iraq: governo approva nuove regole su vaccini e Covid-19

- Il Consiglio dei ministri iracheno presieduto del premier Mustafa al Kadhimi ha approvato diverse nuove regole relative al controllo della pandemia di Covid-19, per incentivare la prosecuzione della campagna vaccinale e limitare il numero di nuovi contagi. Tra le misure figura – a partire dal prossimo primo settembre – il divieto, per tutti i dipendenti pubblici e privati e per tutti gli studenti (universitari e non), di recarsi sul rispettivo luogo di studio o di lavoro senza aver dimostrato di essere vaccinati o senza aver effettuato un test diagnostico settimanale. Il governo ha anche introdotto la possibilità di ottenere l’esenzione da ogni eventuale coprifuoco (parziale e totale) già dopo la prima dose di vaccino e ribadito la necessità di proseguire la vaccinazione del personale di negozi, ristoranti e centri commerciali come prerequisito per la loro riapertura. (Res)