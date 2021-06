Siria: tribù arabe a Manbij presentano richieste ad Amministrazione autonoma curda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I notabili e capiclan arabi di Manbij, a est di Aleppo, nel nord della Siria, hanno presentato diverse richieste all’Amministrazione autonoma curdo-siriana, che controlla la città e diverse altre aree del nord-est del Paese, dopo le tensioni e manifestazioni inscenate nelle scorse settimane contro il governo de facto. In un comunicato rilasciato dopo un incontro tenuto lo scorso 7 giugno, i notabili hanno chiesto l’abolizione della coscrizione obbligatoria a Manbij e provincia, l’introduzione dell’arruolamento volontario in tutte le regioni della Siria settentrionale e orientale, la compensazione materiale e morale delle famiglie e dei feriti. Le tribù hanno anche chiesto di processare pubblicamente i militari che hanno attaccato in queste settimane i dimostranti pacifici, causando diverse vittime e feriti, e di porre fine agli arresti arbitrari. (Res)