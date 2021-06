Arabia Saudita: nel 2020 turismo in calo dell’80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle spese sostenute da turisti e pellegrini in Arabia Saudita è calato, durante il 2020, dell’80,6 per cento, raggiungendo in tutto 20,1 miliardi di rial (5,36 miliardi di dollari), a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il ministero del Turismo di Riad, in dati ufficiali pubblicati ieri. Nel 2019, il Paese aveva incassato da turisti stranieri la cifra record di 103,4 miliardi di rial (27,5 miliardi di dollari). Parallelamente è calato nel 2020 anche il numero di viaggi turistici effettuati con destinazione nel Paese, che è calato del 69,5 per cento a quota 5,360, contro i 17.526 del 2019. (Res)