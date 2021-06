Francia: nuova fase uscita restrizioni anti-Covid, coprifuoco alle 23:00

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia entra oggi in una nuova fase dell'uscita progressiva dalle restrizioni anti coronavirus. Il coprifuoco viene posticipato di due ore, alle 23:00, mentre ristoranti e bar possono ricominciare ad accogliere clienti all'interno delle sale, con sei persone massimo per tavolo e non più del 50 per cento della capienza. Riaprono i battenti palestre e piscine ma anche per queste strutture è previsto un limite massimo del 50 per cento di accessi rispetto alla capienza effettiva. Nei cinema il limite massimo sale al 65 per cento, mentre il distanziamento nei musei passa dagli 8 ai 4 metri quadrati. La prossima tappa è prevista per il 30 giugno, quando il coprifuoco verrà definitivamente soppresso. (Frp)