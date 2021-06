© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi siamo oltre 39 milioni di somministrazioni, quasi il 48 per cento ha ricevuto la prima dose". Lo ha detto il commissario straordinario per l'​emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio 24. "L'efficienza della macchina erogatrice è di oltre il 90 per cento", ha aggiunto spiegando che saranno attivati "fino a 840 hub vaccinali". (Rin)