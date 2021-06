Credito: Spagna, Bbva accorda con sindacati riduzione organico di 2.935 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Bbva ed i sindacati hanno concordato il piano di riduzione dell'organico che interesserà 2.935 dipendenti rispetto ai 3.800 proposti all'inizio delle trattative. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", è prevista la chiusura di 480 filiali rispetto alle 530 previste all'inizio dai piani della banca. Secondo Bbva, il costo del programma sarà di 960 milioni di euro (720 relativi al personale e 240 alla chiusura delle filiali) ma consentirà di ottenere un risparmio di 250 milioni all'anno al lordo delle imposte dal 2022, dei quali 65 milioni da quest'anno. Fonti della Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo) hanno affermato che è stato raggiunto un "ottimo accordo" nonostante l'elevato numero di licenziamenti. Bbva ha celebrato l'intesa con i sindacati definendola "il miglior accordo possibile per intraprendere un piano necessario per garantire la redditività del business futuro" ed ha ringraziato tutte le parti coinvolte nel processo di negoziazione "per il lavoro svolto durante queste settimane e per il loro atteggiamento di dialogo".(Spm)