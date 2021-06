Russia: al via processo per riconoscere come estremiste le organizzazioni legate a Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale della città di Mosca terrà la prima udienza di merito del procedimento avviato dalla Procura per il riconoscimento dello status di organizzazioni estremiste della Fondazione per la lotta alla corruzione, del Fondo per la protezione dei diritti dei cittadini, così come dello Staff di Navalny. L'udienza si tiene a porte chiuse, in quanto alcuni materiali del caso sono stati contrassegnati come confidenziali. Il procedimento è stato avviato dalla Procura di Mosca che ritiene di aver individuato nelle funzioni svolte delle organizzazioni alcune attività volte a destabilizzare la situazione politica interna al Paese, "secondo scenari assimilabili alle rivoluzioni colorate". (Rum)