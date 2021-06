Covid: Figliuolo, vaccini in vacanza più spot che necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi vaccini in vacanza "è più uno spot che una necessità, già siamo organizzati per i lavoratori non residenti o chi si sposta in altra regione per lungo tempo, poi c'è flessibilità sulla seconda dose per scaglionarla". Lo ha detto il commissario straordinario per l'​emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio 24. "Il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga mi ha chiesto la seconda dose in vacanza, ho appena scritto e la risposta è positiva", ha aggiunto ma "toccherà alle regioni organizzarsi".(Rin)