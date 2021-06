Libano: Francia organizza videoconferenza a sostegno Forze armate, coinvolta anche l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia organizzerà il 17 giugno una videoconferenza destinata a sostenere l'esercito libanese. Lo ha reso noto con un comunicato il ministero della Difesa di Parigi. "L'obiettivo è quello di allertare sulla situazione delle Laf (Forze armate libanesi) i cui membri sono confrontati al deterioramento delle condizioni di di vita e potrebbero non essere più in grado di compiere a pieno le loro missioni, essenziali alla stabilità del Paese", ha spiegato il ministero francese. L'iniziativa è organizzata insieme all'Italia e alle Nazioni Unite. La conferenza dovrà incentivare i doni per le forze armate di Beirut. All'iniziativa sono stati invitati i membri del Gruppo internazionale di sostegno al Libano (Gis), che conta al suo interno i Paesi del Golfo, la Russia, la Cina, alcuni Stati europei e gli Stati Uniti.(Frp)