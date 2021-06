Vaccino: Figliuolo, al lavoro per copertura 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la comunità europea stiamo lavorando per la copertura dei vaccini nel 2022 per l'intera popolazione e per una robusta riserva". Lo ha detto il commissario straordinario per l'​emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio 24. "La comunità scientifica non ha certezza e non sappiamo ancora quanto durerà questo vaccino, noi ragioniamo come se durasse un anno", ha aggiunto.(Rin)