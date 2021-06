Mobilità: Raggi, inaugurato nuovo ponte ciclopedonale a Saxa Rubra atteso da 16 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo inaugurato nella periferia di Roma questo nuovo ponte ciclopedonale. Pensate, i residenti lo aspettavano da 16 anni. Era collegato ad una convenzione urbanistica del 2005 che siamo riusciti a sbloccare. Ed ora è realtà". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "È stato emozionante inaugurarlo insieme ai cittadini e ai ciclisti. Il nuovo ponte ciclopedonale di via Jonas Edward Salk a Saxa Rubra permetterà di utilizzare il percorso di via di Quarto Peperino per avvicinarsi alla pista Dorsale Tevere, che costeggia il fiume, e proseguire in direzione di Ponte Milvio e del centro città. Con quest’opera aumenta la nostra rete di piste ciclabili a Roma e mettiamo finalmente in comunicazione due aree del quartiere prima divise", conclude la prima cittadina di Roma. (Rer)