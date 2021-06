Kosovo: fonti stampa, Parlamento discuterà venerdì su accordi nel dialogo di Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il presidente del Parlamento albanese Gramoz Ruci, ha detto che il dialogo tra Kosovo e Serbia deve concludersi con il reciproco riconoscimento. Ricevendo oggi a Tirana l'omologo kosovaro Glauk Konjuifca, Ruci ha spiegato che la Serbia "ha commesso genocidio, crimini di guerra, nasconde i criminali e non coopera con il Tribunale dell'Aia, e oggi cerca di glorificare i suoi criminali". "Abbiamo interessi comuni e condivisi perché siamo una nazione", ha dichiarato da parte sua il presidente del Parlamento kosovaro. "Abbiamo anche sfide comuni", ha aggiunto Konjufca ringraziando Tirana per l'aiuto offerto con i vaccini anti Covid durante la pandemia. Secondo Konjufca, Pristina e Tirana concordano sul fatto che la creazione di un'entità serba nel nord del Kosovo sarebbe dannosa in quanto sarebbe guidata da Belgrado. (segue) (Alt)