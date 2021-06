Brasile: Bolsonaro nomina ex sindaco Rio ambasciatore in Sud Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha nominato l'ex sindaco di Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, come prossimo ambasciatore in Sud Africa. Il ministero degli Esteri (Itamaraty) ha già inviato la richiesta di credenziali al governo sudafricano. Se Pretoria non risponderà nelle prossime settimane, sarà evidente l'insoddisfazione del governo sudafricano e il Brasile, in questo caso, dovrà fare marcia indietro e effettuare una nuova indicazione. Se Pretoria concedesse le credenziali, la nomina di Crivella dovrà essere approvata prima nella commissione riunita Esteri e Difesa del Senato e, successivamente, nell'aula del Senato riunita in seduta plenaria. Crivella non è diplomatico. Vescovo dell'organizzazione religiosa neo-pentecostale, Chiesa universale del Regno di Dio, ha a suo favore il fatto di aver vissuto già in Sudafrica e di parlare fluentemente inglese. È l'autore del libro "Evangelizing Africa", in cui critica le religioni di matrice indigena. Crivella è stato rimosso dalla carica di sindaco di Rio e nel dicembre 2020 poco prima della scadenza naturale del mandato ed è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta anti-corruzione. Gli arresti domiciliari sono stati revocati nel febbraio di quest'anno dal giudice della Corte suprema, Gilmar Mendes.(Brb)