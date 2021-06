Usa: Covid, Pentagono chiude quasi tutti i siti di vaccinazione di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono chiuderà quasi tutti i siti di vaccinazione di massa contro il Covid-19 che ha allestito insieme all'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency Management Agency, Fema), dal momento che la domanda di dosi rallenta. Lo scrive il quotidiano "The Hill", citando il portavoce del dipartimento della Difesa. All'inizio di quest'anno ben 35 siti di vaccinazione di massa erano gestiti da migliaia di truppe in servizio attivo e della Guardia Nazionale, ma da allora il numero è sceso a otto. Tre degli hub rimanenti chiuderanno nelle prossime ore, ha detto ai giornalisti il segretario stampa del Pentagono John Kirby.(Nys)