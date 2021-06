Usa: Washington arruola il Quad per rafforzare le catene di fornitura strategiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dei semiconduttori, emersi come punto caldo del sistema delle forniture globale, il rapporto indica come partner ideali degli Stati Uniti il Giappone e la Corea del Sud. L'amministrazione del presidente Joe Biden si è attivata già nei mesi scorsi per ridurre la dipendenza della prima potenza mondiale dalla Cina per le forniture di microchip ed altri prodotti critici, e per rafforzare le catene di fornitura domestiche in partenariato con i principali alleati degli Usa nell'Indo-Pacifico. Non è ancora chiaro, però, dove gli Stati Uniti intendano attingere all'enorme mole di fondi necessaria a ridisegnare la geografia delle catene di fornitura globali. Biden e il primo ministro giapponese Yoshihide Suga hanno già concordato di intensificare la cooperazione su questo fronte in occasione del loro summit a Washington lo scorso aprile. Il colosso dell'elettronica sudcoreano Samsung ha annunciato un investimento da 17 miliardi di dollari per la realizzazione di un nuovo stabilimento negli Usa il mese scorso, in occasione della visita a Washington del presidente Moon Jae-in. (Nys)