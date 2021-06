Giappone: Covid, Usa allentano avviso di rischio in vista delle Olimpiadi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo delle sette maggiori economie industrializzate del Globo (G7) sosterrà gli sforzi del Giappone tesi a concretizzare le Olimpiadi estive di Tokyo in programma dal prossimo 23 luglio, nonostante i dubbi legati alla gravità della crisi pandemica ancora in corso quel Paese asiatico. Lo riferiscono fonti diplomatiche giapponesi citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il sostegno è stato "richiesto con forza" dal governo giapponese, che fatica a convincere l'opinione pubblica dell'opportunità di condurre l'evento, nonostante lo stato di emergenza ancora in vigore in vaste zone del Paese. Il comunicato conclusivo del prossimo summit del G-7 in Cornovaglia, nel Regno Unito, dovrebbe includere la richiesta al Giappone di garantire la sicurezza dei Giochi sul piano sanitario. Dopo un summit virtuale tenuto lo scorso febbraio, i leader del G7 hanno espresso il loro "sostegno all'impegno del Giappone e tenere i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 in sicurezza, come simbolo dell'unità globale per sconfiggere la Covid-19". (segue) (Nys)