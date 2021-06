Imprese: SoftBank si allea a una startup Usa per fornire servizi satellitari a basso costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso delle telecomunicazioni giapponese SoftBank Corp. si è alleato con la startup statunitense Skylo Technologies per fornire servizi di comunicazione satellitare per apparecchi commerciali connessi ad Internet a costi pari ad appena un decimo rispetto alle tariffe medie vigenti. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". SoftBank e Skylo hanno siglato la loro alleanza il mese scorso, dopo che il gruppo giapponese ha guidato un round di finanziamento da 103 milioni di dollari nella startup Usa lo scorso gennaio, con l'obiettivo di intraprendere già dal prossimo anno la realizzazione di una rete satellitare a basso costo in Giappone. Tra gli investitori di Skylo figura anche il colosso aerospaziale statunitesne Boeing. (segue) (Git)