Giappone-Australia: al via dialogo sicurezza in formato "2+2"

- I ministri di Esteri e Difesa di Giappone e Australia hanno intrapreso oggi, 9 giugno, un dialogo sul rafforzamento della sicurezza e della cooperazione regionale, che secondo indiscrezioni dell'agenzia di stampa "Kyodo" include tra le voci in agenda anche la tutela della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan. La ministeriale nel formato "2+2" affronterà i timori comuni connessi al crescente attivismo militare della Cina nell'Indo-Pacifico, e la recente adozione da parte di Pechino di una legge che fa della sua Guardia costiera una organizzazione paramilitare autorizzata ad aprire il fuoco contro vascelli stranieri in acque contese. Ai colloqui, che si svolgono in videoconferenza, prendono parte per il Giappone i ministri degli Esteri, Toshimitsu Motegi, e della Difesa, Nobuo Kishi, e i loro omologhi australiani Marise Payne e Peter Dutton. Le discussioni in corso oggi serviranno anche a far progredire i negoziati per consentire alle Forze di autodifesa giapponesi di proteggere asset militari australiani in contesti non bellici, un passaggio fondamentale per consentire la conduzione di esercitazioni militari congiunte in territorio giapponese. (segue) (Git)