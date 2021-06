Usa: primarie Partito repubblicano, nel New Jersey vince un avversario di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani del New Jersey hanno eletto Jack Ciattarelli, ex deputato dell'Assemblea generale sostenuto dall'establishment del Partito, alle primarie in vista delle elezioni governatoriali in quello Stato. La vittoria di Ciattarelli, che ha sconfitto altri tre candidati repubblicani, è caratterizzata dalla stampa Usa come una sconfitta per l'ex presidente Donald Trump: l'ex deputato è noto infatti per averlo definito in una occasione "un ciarlatano", e per aver riconosciuto la legittimità della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali Usa dello scorso novembre. Ciattarelli ha di fatto ribadito la sua distanza da Trump evitando di menzionare l'ex presidente nel discorso che ha pronunciato ieri, dopo la vittoria elettorale: "Il fatto è che sono un repubblicano lincolniano, che crede nella tolleranza, nel rispetto reciproco, nel potere e nella bellezza della diversità", ha affermato il candidato, che alle prossime elezioni governatoriali tenterà di contendere il New Jersey - stato a maggioranza democratica - al governatore democratico uscente, Phil Murphy. (Nys)