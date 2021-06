Covid: Pfizer estende i test sui bambini di età inferiore a 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnai farmaceutica statunitense Pfizer inizierà a testare il proprio vaccino contro il Coronavirus su un campione più ampio di bambini di età inferiore a 12 anni, dopo aver già sperimentato la somministrazione di un micro-dosaggio in una precedente fase dei test clinici. Il prossimo studio sarà esteso ad un campione di 4.500 minori di 12 anni negli Stati Uniti, in Finlandia, Polonia e Spagna. Pfizer testerà la somministrazione di una dose di vaccino di 10 microgrammi in soggetti di età compresa tra 5 e 11 anni, e di tre microgrammi su bambini dai 6 mesi ai 5 anni di età, sulla base dei risultati ottenuti dalla sperimentazione di fase 1 su 144 bambini. (Nys)