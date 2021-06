Usa: ex governatore McAuliffe vince primarie Democratici in Virginia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il democratico Terry McAuliffe si è riavvicinato di un passo alla carica di governatore della Virginia, Stato Usa che ha già guidato dal 2014 al 2018. Il politico 64enne ha vinto le primarie del Partito democratico ieri, 8 giugno: secondo la stampa Usa, la vittoria di McAuliffe segnala la volontà dei Democratici di distanziarsi dalla corrente di sinistra estrema sempre più influente a livello nazionale. L'ex governatore ha sconfitto quattro avversari e parteciperà alle elezioni generali del prossimo novembre; il democratico punta ad un secondo mandato, dopo una pausa di quattro anni prevista dalla Costituzione della Virginia, che proibisce al governatore di reggere due mandati consecutivi. L'avversario repubblicano di McAuliffe alle elezioni sarà Glenn Youngkin, ex amministratore delegato del gruppo finanziario Carlyle Group nominato il mese scorso dal Partito repubblicano non tramite primarie, ma per mezzo di una convention di partito. (Nys)