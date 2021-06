Corea del Sud: crescita economica superiore al previsto nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Corea del Sud attraversa una fase di modesta ripresa grazie alla robusta crescita delle esportazioni e alla fine della stagnazione dei consumi. E' la valutazione contenuta nell'ultimo rapporto del think tank Korea Development Institute (Kdi). Le esportazioni, che da sole costituiscono la metà dell'economia sudcoreana, hanno compiuto un balzo del 45,6 per cento su base annua nel mese di maggio. Ad aprile è però bruscamente calata la produzione industriale, mentre l'output dei servizi e le vendite al dettaglio hanno beneficiato dell'allentamento delle norme di distanziamento sociale legate alla pandemia. Le vendite al dettaglio, un indicatore della spesa privata, sono aumentate per il secondo mese consecutivo ad aprile, trainate da abbigliamento, cosmetici e prodotti elettronici. La fiducia dei consumatori è aumentata ai massimi da tre anni nel mese di maggio, secondo i dati pubblicati dalla banca centrale sudcoreana. (segue) (Git)