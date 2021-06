Corea del Sud: crescita economica superiore al previsto nel primo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono aumentate del 45,6 per cento annuo nel mese di maggio, estendendo la serie positiva per il settimo mese consecutivo grazie alla forte domanda di semiconduttori e alla graduale ripresa dell'economia globale. Il mese scorso le esportazioni sudcoreane sono ammontate a 50,7 miliardi di dollari, rispetto ai 34,8 miliardi di dollari dell'anno precedente, secondo i dati forniti dal ministero del Commercio, dell'energia e dell'industria. Le importazioni sono aumentate del 37,9 per cento a 47,8 miliardi di dollari, risultando in un attivo commerciale netto di 2,93 miliardi di dollari. La Corea del Sud ha registra attivi della bilancia commerciale per 13 mesi consecutivi. L'aumento dell'export sudcoreano registrato a maggio è leggermente inferiore alle previsioni degli economisti, che prevedevano in media un incremento del 47,5 per cento annuo. (segue) (Git)