Roma 2021: Gualtieri, Raggi ha governato male, da Calenda incomprensibile no a primarie

- La sindaca Raggi ha governato male Roma. Mentre la scelta di Calenda di non partecipare alle primarie è incomprensibile. Lo ha detto il candidato alle primarie del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, ospite a diMartedì, in onda questa sera su La 7. "Raggi ha governato male: per paura di non fare errori non ha fatto nulla. Roma, in questi anni, non ha fatto investimenti e ha fatto poca spesa corrente. La città cade a pezzi", ha spiegato. Poi Gualtieri ha commentato la scelta di Calenda di non partecipare alle primarie del centrosinistra definendola "incomprensibile".(Rer)