Usa: 24 senatrici a cena da Harris mentre proseguono colloqui su piano infrastrutture

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha invitato tutte le senatrici nella sua residenza per una cena la prossima settimana, riportando in auge quelle che erano normali cene bipartisan tenute su base regolare fino alle ultime due tornate elettorali, nel 2016 e nel 2020. Lo scrive il sito “Politico”, sottolineando che le 24 le senatrici (16 democratiche e otto repubblicane) saranno il 15 giugno nella residenza della vicepresidente, nel momento in cui i negoziati sul piano del presidente Joe Biden per le infrastrutture saranno al culmine. Le cene trimestrali tra le senatrici, una tradizione avviata dalle ex parlamentari Barbara Mikulski e Kay Hutchinson, si tenevano ogni sei settimane a casa di una senatrice diversa. Da quando Mikulski si è ritirata nel 2017, le cene sono diventate meno regolari. Secondo una fonte di “Politico”, riunirsi è diventato più difficile perché il numero di donne che partecipano alla cena è notevolmente aumentato. Quando sono iniziate le cene negli anni '90 c'erano meno donne. Ora le senatrici costituiscono quasi un quarto della camera alta del Congresso, il che rende più difficile l'organizzazione.(Nys)