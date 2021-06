Cile: Corte suprema accoglie ricorso contro espulsione migrante venezuelano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Sebastian Pinera ha criticato da parte sua la sentenza definendola "un segnale sbagliato". "Noi siamo convinti che se una persona che infrange gravemente la legge migratoria e che ha fatto ingresso clandestinamente non può essere espulsa è un errore, anche se dobbiamo rispettare la sentenza", ha dichiarato il ministro degli Interni, Rodrigo Delgado. "Noi abbiamo una visione diversa", ha aggiunto, sottolineando che per l'esecutivo "ogni straniero che entra in Cile deve farlo attraverso i canali formali, attraverso gli accessi consentiti, dichiarando che viene a fare e con il visto corrispondente". Secondo Delgado "questo tipo di sentenze non tengono conto di una realtà come quella dei cittadini stranieri che non sono in possesso di un documento di identità e che non possono lavorare in modo formale". "Abbiamo un'opinione diversa da quella della Corte ma siamo in uno Stato di Diritto e dobbiamo rispettare la sentenza", ha quindi concluso. (segue) (Abu)