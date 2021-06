Brasile: Corte suprema si riunisce per valutare sospensione Coppa America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Brasile (Stf) giudicherà questo giovedì, 10 giugno, due azioni giudiziarie depositate contro lo svolgimento della Coppa America 2021 di calcio, in programma nel paese a partire da domenica prossima, 13 giugno. Le azioni sono state presentate dal Partito socialista brasiliano e dalla Confederazione nazionale dei lavoratori metallurgici (Cntm). Le due organizzazioni sostengono che ospitare la competizione nel paese possa causare un aumento della diffusione del nuovo coronavirus. Il torneo sarà ospitato in Brasile dopo la rinuncia da parte della Colombia, a causa delle proteste in atto nel paese, e dell’Argentina a causa dell'avanzata della pandemia di Covid-19. La decisione aveva generato malumori in diversi settori della politica e dello sport brasiliano.(Brb)