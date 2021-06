Brasile: ministro Infrastrutture, paese sta subendo trasformazioni a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture del Brasile, Tarcísio Gomes de Freitas, ha affermato che il paese sta attraversando un momento di "trasformazione infrastrutturale" a livello nazionale, nonostante le barriere di bilancio per i nuovi investimenti. "Stiamo attraversando un momento difficile, di forti vincoli di bilancio, ma questa situazione passerà", ha dichiarato Freitas, partecipando a un evento in occasione del ventennale dalla creazione del Dipartimento nazionale delle infrastrutture dei trasporti (Dnit) ripreso da "Agencia Brasil". Parlando della necessità di rafforzare il dipartimento responsabile dell'esecuzione delle linee guida della politica nazionale sulle infrastrutture stradali, ferroviarie e fluviali federali, il ministro ne ha evidenziato i recenti risultati positivi. "In un momento di pandemia, con il budget più basso della storia, il Dnit è andato avanti e ha consegnato, l'anno scorso, 92 opere”, ha detto. (segue) (Brb)