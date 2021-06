Usa: Washington arruola il Quad per rafforzare le catene di fornitura strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti lavoreranno con i Paesi del Dialogo di sicurezza quadrilaterale (Quad) - Giappone, India e Australia - e con il Gruppo delle sette maggiori economie industrializzate del Pianeta (G7) per far fronte alle vulnerabilità delle catene di fornitura strategiche, dai semiconduttori ad altri materiali essenziali. E' quanto afferma un rapporto pubblicato dalla Casa Bianca ieri, 8 giugno. "E' importante ricostruire la capacità manifatturiera domestica per i prodotti chiave", ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca prima della pubblicazione del rapporto, realizzato in risposta ad un ordine esecutivo firmato da Biden lo scorso febbraio. "Dobbiamo ricostruire la nostra base manifatturiera di piccole e medie imprese, su cui è ricaduta la maggior parte del peso dello svuotamento della manifattura statunitense", sostiene in rapporto, che evidenzia il fabbisogno di finanziamenti in settori critici, i fallimenti politici, la visione a breve termine nel settore privato ed altri fattori che hanno contribuito al progressivo declino della manifattura statunitense. Il documento avverte anche che "gli Stati Uniti non possono far fronte alle vulnerabilità della loro catena di forniture da soli". Washington dovrebbe espandere "il coinvolgimento diplomatico multilaterale" per far fronte a tali vulnerabilità, "in particolare tramite gruppi di alleati affini come il Quad e il G7". (segue) (Nys)