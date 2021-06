Giappone: Covid, Usa allentano avviso di rischio in vista delle Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha ammorbidito ieri l'avviso pubblicato lo scorso 24 maggio, che raccomanda ai cittadini statunitensi di non visitare il Giappone alla luce dell'aumento dei casi di coronavirus in quel Paese. Due settimane dopo aver innalzato l'allerta viaggi per il Giappone al livello 4 - il più elevato nella scala di rischio - il governo Usa ha abbassato l'allerta al livello tre, quando manca poco più di un mese all'apertura delle Olimpiadi estive di Tokyo. La decisione di rivedere il livello di rischio segue un aggiornamento dei criteri di valutazione dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), teso a differenziale "i Paesi che scontano gravi situazioni di crisi pandemica da quelli dove la diffusione della Covid-19 è sostenuta, ma sotto controllo". Il mese scorso il Comitato olimpico statunitense ha rassicurato già il mese scorso in merito alla presenza degli atleti Usa ai Giochi: "Siamo fiduciosi che le pratiche di mitigazione (del rischio di contagio) studiate per gli atleti e per il personale, aggiunte ai test prima dei viaggi, all'arrivo in Giappone e durante i Giochi, consentiranno una partecipazione sicura degli atleti del Team Usa la prossima estate", recita una nota del Comitato olimpico degli Stati Uniti. Il Giappone ha deciso di non consentire la presenza di spettatori e volontari internazionali all'evento, in programma dal 23 luglio. (segue) (Nys)